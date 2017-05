En el texto “The Power of Geographical Thinking” colaboran los académicos del Instituto de Geografía, Andoni Arenas, Patricio Pérez, Víctor Salinas, María José Otero y la exalumna de la Escuela de Pedagogía, Laura Ramírez.

24.05.2017 – Fuente: pucv.cl

Un importante logro que contribuye a afianzar la internacionalización de la PUCV se logró recientemente a través de la publicación del libro “The Power of Geographical Think”, editado por la Unión Geográfica Internacional (UGI) y la prestigiosa editorial Springer en Reino Unido.

En el texto se publican dos artículos elaborados por los académicos del Instituto de Geografía de nuestra Casa de Estudios, Andoni Arenas, Patricio Pérez, Víctor Salinas, María José Otero y la exalumna de la Escuela de Pedagogía, Laura Ramírez.

“Esta publicación surgió a partir de un encuentro donde participamos en Londres en 2015. Ese año obtuve un Fondo para la Internacionalización de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados para el Laboratorio de Geografía y Educación. Postulamos para internacionalizar la investigación y acudí a una red de investigadores extranjeros para validar un instrumento que estaba utilizando para mi Fondecyt de Iniciación. Nos contactamos con la Comisión de Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional y ubicamos a la profesora Claire Brooks de la Universidad de Londres, una de las editoras del libro”, recuerda el profesor Andoni Arenas.

En el encuentro realizado en Inglaterra se eligieron las 12 conferencias más destacadas para convertirlas en capítulos de libro y generar una publicación en conjunto. Los expertos de la PUCV, Andoni Arenas, Víctor Salinas y María José Otero en la ocasión llevaron dos ponencias y ambas quedaron seleccionadas para el libro.

“Realizamos una investigación colaborativa con la destacada profesora Claire Brooks y expertos extranjeros y estudiamos la formación en geografía en el sistema escolar de cinco países muy diferentes: Singapur, Portugal, Chile, Inglaterra y Suecia. Aplicamos cuestionarios a profesores que imparten la educación en geografía y comentamos los resultados para Chile. Recientemente, ampliamos la consulta a 50 profesores de estos países, lo que corresponde a la segunda parte del estudio y lo ofreceremos próximamente en un congreso en Lisboa”, complementó Arenas.

HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN

Dentro de los resultados obtenidos, los investigadores de la PUCV encontraron que los profesores tienden a enseñar la geografía que han experimentado durante su formación. Por ejemplo, si tuvieron una buena instrucción tienden a transmitir ese valor en el proceso de enseñanza. En cambio, si tuvieron una formación deficiente, no posee la misma valoración y enseñan lo que tienen más a mano y que se establece exclusivamente en el currículo escolar.

“En otros países, los profesores que enseñan geografía se dedican exclusivamente a esa disciplina. En Chile se comparte con la enseñanza de la historia. En las naciones más avanzadas, los profesores de geografía están desde la educación primaria hasta 4° medio y esto influye en la calidad de lo aprendido. Acá tenemos poca geografía en las escuelas y la que se enseña es precaria”, lamentó Arenas.

Los profesores del Instituto de Geografía además difundieron en el texto “The Power of Geographical Thinking” el trabajo realizado en un Fondecyt donde trabajaron con un grupo de profesores rurales y allí descubrieron que ellos tienen un mayor grado de conocimiento de los estudiantes, de sus familias y del contexto porque enseñan a grupos pequeños, lo que contribuye al aprendizaje, pero siempre hay desafíos pendientes.

“Lo que conocen de la realidad es profundo pues se han desempeñado por largos periodos de tiempo en su labor docente en estos lugares. Sin embargo, en ocasiones su conocimiento no lo llevan a la sala de clases y no conectan la sabiduría acumulada en la enseñanza de la geografía. Esto se debe a que no les enseñaron a reconocer estos elementos como valiosos y el currículo que le exigen tampoco incluye una mirada más local. El currículo nacional no reconoce la realidad local de los estudiantes”, advirtió el profesor Arenas.

En el desarrollo de esta investigación Fondecyt participó cuando era estudiante la exalumna de la Escuela de Pedagogía PUCV, Laura Ramírez, realizando transcripciones y luego aportando en la elaboración y redacción del capítulo publicado en el libro. “Allí pude conocer lo que es un grupo de investigación y el trabajo que hay detrás de un artículo. Desde el punto de vista vocacional, es importante que un profesor conozca una de las áreas de su disciplina que es la investigación”, comentó la profesora.

Finalmente, para el equipo de investigadores de la PUCV esta publicación representa un reconocimiento a que lo realizado en nuestro país está a la altura de otras naciones que llevan varios años en este proceso. “La enseñanza de la geografía en Chile es inicial y tiene poco desarrollo. Es valioso que la Unión Geográfica Internacional nos incluyera en la publicación y que sigamos trabajando en conjunto en próximas investigaciones”, concluyó Arenas.

Por Juan Paulo Roldán y Gabriela Rodríguez

DGVM/Escuela de Pedagogía