Alrededor de 70 personas, entre ellas 50 ex alumnos de distintas generaciones, del Instituto de Geografía PUCV se reencontraron en el Club Alemán de Valparaíso, el pasado viernes 14 de julio.

Luego de la bienvenida y la presentación del cuarteto de cuerdas Belstrings, el director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Luis Álvarez, se dirigió a los asistentes haciendo un breve recorrido por la historia del Instituto, por su quehacer actual y también para recordar a antiguos profesores y alumnos de la Unidad Académica.

“La Universidad y nuestro Instituto quiere saber qué están haciendo, porque tiene ex alumnos en todos lados y siempre cuando se quiere volver al Alma Mater también se vuelve a plantear qué destino tiene la Universidad. Todo lo que está en discusión hoy en día sobre las nuevas plataformas legales para la educación superior, obliga a pensar cómo van a ser esos nuevos escenarios, y en esa línea, nosotros creemos que los alumnos y ex alumnos van a ser vitales para poder crear una comunidad que oriente qué es lo queremos y qué tipo de profesionales queremos formar”, señala el director.

“La iniciativa me parece fantástica. Yo me titulé en 1995 y nunca había vuelto a la Universidad, estoy vinculada el tema de la Red Alumni, pero no directamente con mi Instituto así que para mi es muy grato y un poco nostálgico, porque los profesores que mencionó Luis al Inicio fueron muy importantes porque marcaron mi vida”, destaca Carolina Orellana, ex alumna de la primera generación de cuando la carrera se reabrió, en la década de los 90’s.

En la actividad también participaron algunos docentes del Instituto, estudiantes y representantes de la Red Alumni PUCV.

