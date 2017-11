Martes 7 de noviembre de 2017

Los territorios que sufren de una escasez de ecosistemas urbanos y periurbanos son más vulnerables frente al cambio climático y tienen menor capacidad de asegurar el suministro local de los servicios ambientales esenciales para mantener la salud, seguridad y calidad de vida de sus habitantes. (PNUD 2015)

Nuevas convenciones para la vida en la cuenca de la Bahía de Valparaíso.

La bahía de Valparaíso junto a la cuenca adyacente, (Margamarga), como unidad ambiental se comporta como una cuenca geográfica unificada, donde todas sus hoyas hidrográficas se proyectan sobre la bahía homónima, gran parte de ella habilitada hoy como infraestructura portuaria.

Cauces o emisarios, embancamiento y su obligatorio dragado, son efectos de los fenómenos de origen contextual activados por sus cuencas hidrográficas, presentes en Valparaíso como barrancos.

Los sistemas naturales tratan de mantener su condición original, a pesar de las innumerables alteraciones infraestructurales, su respuesta para el hombre son los “riesgos” y los desastres como consecuencia.

Bajo circunstancias histórico-sociales, las referencias culturales han evolucionado cambiando los paradigmas que aseguraban la satinización del entorno posibilitada por los recursos y conocimientos tecnológicos hasta principios recientes de sostenibilidad referidos al necesario entendimiento contextual e integral de los fenómenos territoriales.

Sostenibilidad es ahora ADAPTABILIDAD.

Mantener y no reconocer los sistemas naturales hace vulnerable las condiciones urbanas como parte de ella.

Marejadas, Incendios, Inundaciones como eventos extremos se repetirán en el futuro, la única sostenibilidad posible es la Adaptación.

La ciudad y su contexto natural son parte de un mismo sistema y necesitan instalar un principio de adaptabilidad en donde la ciudad y el contexto se transforman en el soporte de las condiciones naturales de su desarrollo.

Los sistemas de urbanización e infraestructuración no han considerado esta necesidad, disminuyendo la capacidad de retención del subsuelo, generando evacuaciones libres, sin posibilidad de absorción o retención de la necesaria humedad para la proliferación de las condiciones naturales, como uno de sus problemas.

La acción como resultado se expresa en procesos erosivos acentuados, inundaciones de los sectores planos de la ciudad, menor humedad relativa y escasa posibilidad de proliferación de las condiciones naturales, y como colofón una transformación severa de los principales elementos configuradores del borde costero como sistema de interacción, donde playas, dunas y estuarios se ven modificados.

Las precipitaciones en Valparaíso están concentradas entre Junio y Agosto. En los últimos 40 años, es en este lapso de tiempo donde se han concentrado el 90 % de las precipitaciones que como promedio no han superado los 360 mm.

Las precipitaciones concentradas refuerzan las eventuales crecidas y acolmatamientos de los cauces trasladando cargas desmedidas y de difícil distribución (corriente predominante) a través de la bahía de Valparaíso.

De las infraestructuras sin territorio a las infraestructuras para la vida.

Las obras de infraestructuras y de arte, han tomado el principio de la “evacuación”, por sobre cualquier necesidad de infiltración acentuando las condiciones de arrastre desmedido y torrentoso con los impactos predecibles.

Para dar una visualización integrada desarrollaremos el día MARTES 7 de Noviembre, desde las 9:30 horas, un seminario para difundir estos contenidos.

Los Expositores:

a) Desde el Paisaje. 9:45 hrs

Mg. Claudio Magrini M.

Director Programa “Magister Territorio y Paisaje”

Universidad Diego Portales.

“Paisajes en transformación”

b) Desde el Contexto. 10:15 hrs

Mg. Luis Alvarez A.

Director Instituto de Geografía.

pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

“Cuenca del Margamarga”.

c) Desde la Especificidad. 11:00 hrs.

Dr. Hermann Manriquez T.

Profesos Instituto de Geografía

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

“Las arenas de la Bahía de Valparaíso”

d) Desde la Gestión. 11:45 hrs

Dr. Patricio Winckler G.

Profesor Ingeniería Oceánica.

Universidad de Valparaíso.

“Las zonas costeras ante el cambio climático”.

e) Desde la gestión pública. 12:00 hrs

Ing. Karla González N.

Directora Ejecutiva.

Instituto Nacional de Hidráulica MOP.

“Enfoque integral en Estudios de Ingeniería”